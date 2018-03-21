Отравление Скрипаля: Лавров посоветовал Британии "не нервничать"

Лавров утверждает, что Британия сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритании следует "успокоиться и не нервничать" из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Лавров утверждает, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие, сообщает ТАСС.

"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал он.

Российский министр убежден, что Британия сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией.

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Великобритании.