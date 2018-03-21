Отравление Скрипаля: Лавров посоветовал Британии "не нервничать"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритании следует "успокоиться и не нервничать" из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
Лавров утверждает, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие, сообщает ТАСС.
"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал он.
Российский министр убежден, что Британия сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией.
Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.
По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.
Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.
Москва отрицает любые обвинения со стороны Великобритании.
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