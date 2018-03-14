Отравление Скрипаля и российский след: Великобритания созывает Совбез ООН

Лондон не дождался от Москвы объяснений по поводу отравления Скрипаля

После истечения срока ультиматума Лондона к Москве, в котором он требовал объяснений по поводу отравления в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля, Великобритания созывает Совет безопасности ООН.

Об этом сообщает BBC.

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Ранее сообщалось, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

По предварительным данным, они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу и новыми санкциями.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.