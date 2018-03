Отравление Скрипаля: Британия обвинила правительство РФ в нарушении устава ООН

В среду, 14 марта, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Устав ООН, совершив покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

"Это было не обычное преступление. Это было незаконное использование силы, нарушение Устава ООН - основы международного правопорядка", - сказал он.

"This was no common crime."

It was an unlawful use of force - a violation of the @UN Charter, the basis of the international legal order.



