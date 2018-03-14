Отравление Скрипаля: Британия обвинила правительство РФ в нарушении устава ООН

В среду, 14 марта, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Устав ООН, совершив покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

"Это было не обычное преступление. Это было незаконное использование силы, нарушение Устава ООН - основы международного правопорядка", - сказал он.

"This was no common crime."

It was an unlawful use of force - a violation of the @UN Charter, the basis of the international legal order.



~@AmbassadorAllen on #SalisburyAttack pic.twitter.com/G0V7RPxv4i — UK at the UN ???????? (@UKUN_NewYork) 14 марта 2018 г.

Аллен подчеркнул, что за покушение на Скрипаля и его дочь и за угрозу жизни других британских граждан в Солсбери несет ответственность российское государство.

"У нас нет разногласий с народом России. Это безответственные действия их правительства, против которого мы выступаем", - добавил британский дипломат.

Напомним, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как "беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, проведенную под фальшивым предлогом".

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.