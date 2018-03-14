Берлин разочарован реакцией Москвы на отравление экс-шпиона Скрипаля

Утвержденный в среду, 14 марта, новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что разочарован реакцией России на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в частности нежеланием Москвы содействовать расследованию этого преступления.

Вместе с тем, новоизбранный глава немецкой дипломатии готов сохранить "тесный контакт с Лондоном".

Об этом пишет DW.

Мас считает, что России следует быть готовой к прозрачности и сотрудничеству в расследовании отравления бывшего шпиона. В свою очередь Европе необходимы "конструктивные каналы" диалога с Россией, по возможности на самых разных уровнях и с полагающейся серьезностью обеих сторон, подчеркнул он.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

12 марта премьер-министр Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

Смотрите также

14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.