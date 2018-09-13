Отравление Новичком: Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора

Подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.

В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они.

По их словам, они приехали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на знаменитый собор.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются офицерами российской военной разведки.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

У правоохранителей достаточно доказательств для обвинения Петрова и Боширова в подготовке убийства Скрипаля; в попытке его убийства, а также убийства Юлии Скрипаль и Ника Бэйли (полицейский); в использовании и хранении Новичка вопреки Закону о химическом оружии; в причинении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли.

Президент России Владимир Путин заявил, что российским спецслужбам известно местонахождение Петрова и Боширова, которых британские правоохранители обвинили в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Путина, Петров и Боширов являются гражданскими и не имеют отношения к спецслужбам РФ.