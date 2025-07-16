Фридрих Мерц был удивлен, когда Дональд Трамп позвонил ему и согласился помочь оружием (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину. Тогда он согласился с предложением немецкого лидера о помощи Киеву, чем удивил его, сообщает The Wall Street Journal .

По словам собеседников издания, изменение позиции Трампа по поставкам оружия Украине стало следствием многомесячных усилий лидеров ЕС и НАТО.

В частности, президент Финляндии Александр Стубб подружился с американским президентом на турнире по гольфу во Флориде. Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посылал ему льстивые текстовые сообщения, а позже даже назвал Трампа «папой».

Мерц встретился с лидером США в Белом доме в начале июня, а затем общался с ним по телефону почти еженедельно.

Один из таких разговоров состоялся 3 июля. Тогда немецкий канцлер позвонил по телефону в Овальный кабинет, чтобы предложить купить у США две системы Patriot для Украины после того, как США приостановили военную помощь Украине.

Издание уточняет, что Трамп, вероятно, не знал о паузе в поставках вооружения. Президент США спросил удивленно у министра обороны Питта Хегсета: «Что происходит?».

Несколько дней спустя Трамп увидел кадры последствий очередного обстрела Украины и сам позвонил Мерцу. В разговоре он согласился с предложением немецкого лидера, предложив продать не две, а пять систем Patriot.

В материале говорится, что Мерц был удивлен, поняв, что президент США потерял терпение к российскому лидеру Владимиру Путину. Немецкий канцлер сразу согласился на покупку сразу пяти систем, хотя для этого ему с другими европейскими лидерами нужно было найти финансирование для них.

15 июля Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, в рамках новой инициативы США.

Инфографика: NV

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, которые имеют зенитно-ракетные комплексы Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, определенная страна имеет 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

4 июля Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.