Италия в ближайшие дни передаст Украине партию отопительного оборудования , чтобы поддержать те регионы, которые больше всего пострадали от российских атак. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в воскресенье, 18 января.

По его словам, в рамках первого этапа Украина получит 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт. Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. Украина должна получить еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт.

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Буданов отметил, что это оборудование необходимо в условиях постоянных российских атак на украинскую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения также отметил о помощи Италии.

«В частности на днях наши договоренности с Италией начали реализовываться. Говорили об этом с (премьер-министром Италии — ред.) Джорджей Мелони. Сейчас пакеты поддержки, а это очень важные вещи, очень важное оборудование завозится в Украину», — сказал президент.

17 января в Минэнерго сообщали, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сейчас наблюдается в Киеве и в Киевской области. Там не действуют ранее обнародованные графики почасовых отключений света.

Также 17 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после российского массированного обстрела энергетики 9 января в столице без отопления остаются 50 домов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба 17 января сообщал, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по возвращению теплоснабжения в 102 дома.

18 января Кулеба сообщил, что в Киеве продолжается восстановление тепла в 143 домах. Он добавил, что без тепла остаются еще 30 домов.