«Долгосрочные изменения». Отношения Запада и России не вернутся к довоенному состоянию — Шольц

27 июня, 21:36
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возврат к довоенным отношениям России и Запада невозможен. Об этом сообщает CNN.

Шольц во время пресс-конференции на второй день саммита G7 заявил, что война, которую ведет Москва, является «серьезным ударом по международным отношениям».

Он подчеркнул, что война — это «вопрос долгосрочных изменений, которые будут определять международные отношения в течение очень и очень долгого времени».

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«Наши отношения с Россией не могут вернуться в состояние до российского вторжения в Украину», — подчеркнул он.

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Он также призвал стран G7 «освоить эти изменения» и «работать вместе в тесном контакте».

«Это то, что нас объединяет: демократия, верховенство закона и уважение прав человека», — подчеркнул Шольц.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что страны НАТО в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Олаф Шольц

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