Украина не вступит в НАТО во время войны, считает Тернер (Фото: Официальный сайт НАТО)

Глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что сейчас сотрудничество между Украиной и Североатлантическим альянсом находится на самом высоком уровне за всю историю отношений, однако вступление Украины в НАТО во время войны не стоит ожидать.

«Отношения стали глубже, шире и масштабнее, чем когда-либо прежде. НАТО имеет представительство в Украине уже более 25 лет, но сейчас — момент активного взаимодействия. И это сотрудничество имеет чрезвычайно широкий характер», — сказал он в интервью Суспільному.

Тернер сообщил, что в офисе Альянса работает большая команда оборонных экспертов, которые совместно с украинскими специалистами занимаются вопросами повышения совместимости между Украиной и НАТО в различных сферах.

Он отметил, что страны-члены НАТО активно изучают боевой опыт Украины, а сотрудничество с украинской оборонной промышленностью постоянно расширяется.

В то же время дипломат подчеркнул, что вступление Украины в НАТО во время войны не предвидится.

«НАТО уже заявило, что Украина находится на необратимом пути к членству в Альянсе. Эта позиция остается неизменной. Лидеры НАТО высказались, что Украина станет членом Альянса, когда позволят условия и когда на это будет согласие союзников. Поэтому, я думаю, что не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны», — сказал Тернер.

Он подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО обсуждается исключительно между странами-членами Альянса и государством, которое претендует на членство.

Также Тернер отметил, что в этом процессе участвуют только союзники по НАТО и Украина, а ни одно другое государство не имеет права вето или возможности влиять на это решение.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО является взаимной потребностью, но признал, что сейчас для страны не является возможным присоединение к Альянсу.

В свою очередь генсек Альянса Марк Рютте уверял Зеленского, что Украина на необратимом пути в НАТО, однако в декларации саммита НАТО в Гааге 2025 года об этом не было ни одного упоминания.