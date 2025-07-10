Отношения между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным значительно ухудшились, хотя после избрания Трампа они казались довольно перспективными для России, сообщает The New York Times .

Отмечается, что новый президент относился к Путину с уважением, а сам Путин, казалось, вот-вот получит немало из того, чего стремился в войне против Украины. Зато диктатор сделал грубую ошибку, и превратил потенциального союзника в Белом доме в скептика.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро завершить войну против Украины. Когда он пришел к власти, его администрация скептически относилась к стремлениям Украины вступить в НАТО, была готова смириться с контролем России над оккупированными территориями, не стремилась тратить много на оборону Киева и даже рассматривала возможность признания оккупации Крыма. Это было своеобразное мирное предложение, которое реализовывало немало военных целей России, пишет NYT.

В феврале во время встречи в Овальном кабинете Трамп прилюдно пренебрег Зеленского, назвав его неблагодарным, а Путина назвал жертвой американской «охоты на ведьм». США начали давить на Украину, чтобы та подписала соглашение по полезным ископаемым.

Все это произошло в самый выгодный для России момент, которая к тому времени уже потеряла около четверти миллиона солдат в войне, а экономика была ослаблена. Но с благосклонным американским президентом Путин был близок к тому, чтобы провозгласить победу, пока не сделал выстрел себе в ногу, добавляет газета.

NYT отмечает, что Путин не был готов идти на уступки. Так же как и во время вторжения в Украину в 2022 году, он верил, что сможет получить все, чего хочет. Ослепленный собственной самоуверенностью, он неоднократно отвергал призывы Трампа к прекращению огня. Вместо этого он продолжал атаковать Украину все большим количеством дронов и ракет.

В то же время российские оккупанты активизировали боевые действия, пытаясь захватить больше территорий и ослабить позиции Киева. Хотя точные намерения главы Кремля остаются неясными, некоторые американские чиновники считают, что он хочет захватить Херсон, Одессу или даже Киев. По мнению американцев, такие стремления — бред.

Трамп наблюдал за всем этим со все большим беспокойством, и сейчас критикует не Зеленского, а Путина. После примерно шести телефонных разговоров с Путиным, которые состоялись в 2025 году, Трамп, похоже, изменил свое отношение к российскому диктатору, пишет газета. На этой неделе он прямо заявил, что недоволен Путиным, поскольку тот убивает украинцев.

«Мы слышим много бреда со стороны Путина, если говорить по правде. Он всегда очень дружелюбный, но все это [его слова] на самом деле не имеет смысла», — сказал американский президент.

NTY отмечает, что если бы эти слова сказал любой другой политик в Вашингтоне, это не было бы удивительно. Но то, что их сказал именно Трамп, свидетельствует о том, насколько Путин отвернул от себя Белый дом — и, возможно, потерял свой шанс достижения мира путем переговоров.