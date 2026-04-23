США недовольны тем, что Европа не поддерживает их действия в Иране, но они сами не уведомили союзников о начале операции. Напряжение в отношениях уже имеет последствия, отметил в эфире Radio NV директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

«Эта операция застала всех врасплох. И нет никакой согласованной заранее позиции по этой операции. Это вызывает, конечно, большое раздражение со стороны европейцев. И реакция европейцев на американскую войну в Персидском заливе красноречива. Они отказываются участвовать в этой войне», — констатировал эксперт.

Реклама

По его мнению, союзники могли бы помочь с разблокированием Ормузского пролива, но очень трудно договориться с президентом Дональдом Трампом, «у которого семь пятниц на неделе».

Между тем свою позицию меняют не только партнеры Штатов в Европе, но и такие государства как Саудовская Аравия, считает Семиволос.

«Выглядит так, что европейцы будут пытаться диверсифицировать, насколько это возможно, источники поступления газа и нефти в Европу. Но параллельно с этим сейчас мы видим активное сотрудничество стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, с европейцами. И готовность, пока что на словах, Саудовской Аравии принимать более активное участие не только в вопросах транзита нефти или энергетических проектов, но и в производстве оружия. И это серьезный удар по американским интересам на Ближнем Востоке, потому что до этого момента они стопроцентно имели контроль над рынком оружия», — резюмировал директор Центра ближневосточных исследований.

1 апреля президент Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

При этом ранее Трамп утверждал, что Америке не нужна помощь в войне. 17 марта он отмечал, что «всегда знал, что Альянс никогда не поможет США».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выступил с горячей защитой ценностей НАТО. Он предупредил, что регулярные комментарии, которые ставят под сомнение преданность США Альянсу, «подрывают его саму суть», и призвал лидеров «быть серьезными».