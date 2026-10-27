Эксперт Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич в интервью Radio NV прогнозирует сложности в отношениях Сербии и Евросоюза после победы на выборах в этой стране Студенческого списка.

В эфире Radio NV Шимкевич отметила, что многие годы Брюссель предлагает Сербии европейскую перспективу из-за постоянного финансирования реформ в Сербии, развития инфраструктуры, различных инициатив поддержки демократии, прав и свобод человека, а также медиа.

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«Заявления, прозвучавшие накануне от представителей Европейского Союза и Европейского парламента, дают Сербии надежду на усиленное сотрудничество. Но здесь снова проблема у самих участников Студенческого списка. Ранее они заявляли, что вопросы европейской интеграции нужно выносить на референдум», — добавила аналитик.

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Она отметила, что конкретики по этому референдуму не было, поэтому непонятно, речь идет об обсуждении, продолжении в каком-то контексте евроинтеграции или перезагрузке внешней политики Сербии.

«Любой вариант для части сербского общества будет неприемлем, если европейскую интеграцию заморозят, потому что как раз достаточно много участников студенческих протестов ездили в Брюссель, обращались к представителям Европейского парламента, чтобы Европейский Союз и Европейский парламент помогали Сербии бороться с коррупцией, с режимом Вучича. То есть, нас еще впереди ожидают новые сложности в отношениях Сербии и Европейского Союза. Но могу предположить и даже спрогнозировать, что Брюссель не научится достаточно быстро видеть Сербию такой, какой она является: нежелающей разорвать отношения с Россией и Китаем и нежелающей настолько быстро вступать в Европейский Союз», — подытожила Шимкевич.

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Выборы в Сербии — главное

Досрочные парламентские выборы, объявленные на тот момент президентом Сербии Александаром Вучичем в сентябре, прошли после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.

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Трагедию восприняли как показательный пример коррупции и халатности в Сербии. Критики связали катастрофически неудачную реконструкцию вокзала с президентом, тесно связанным с этим проектом.

При Вучиче Сербия поддерживала тесные отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным. Санкции против России она так и не ввела, однако продавала боеприпасы западным странам. В 2024 году Financial Times писала, что Украина через посредников получит от Сербии боеприпасы на сумму 800 млн евро, и Вучич фактически это подтвердил. В июне 2025 года, после обвинений российской разведки, Сербия приостанавливала экспорт боеприпасов.

26 октября один из представителей Студенческого списка, профессор Йово Бакич, заявил, что эта политическая сила не планирует вводить санкции против России и остановит экспорт оружия в зоны боевых действий, в частности через западных посредников, передававших его Украине.