«Что касается самого Ирана, то с ним Россия подписала двусторонний договор, по которому четко понятно, что речь не идет о предоставлении военной помощи в случае военных действий. Соответственно, Россия никому ничего не должна в отношении Ирана. Иран при этом понимает, что Путин вел переговоры и с Нетаньяху, и главное с Трампом несколько раз, и явно им обещал, что он будет максимально нейтральным, поэтому на него не рассчитывают. Отношения Ирана с Россией стремительно упрощаются и ухудшаются, вряд ли экономические проекты, которые пришлось прервать из-за войны, будут восстанавливаться», — сказал Преображенский в интервью NV.

Он также отметил, что Россия, в отличие от Ирана, не живет внутри своих идеологических концепций и использует их исключительно ситуативно.

«Как историю о том, что они боятся появления солдат НАТО на территории Украины и НАТОвских баз, например. И соответственно Россия не часть „оси Зла“ с этой точки зрения, потому что у нее никаких союзников нет, и она ни в какие оси ни с кем не входит. Как только появилась возможность предать Израиль, они предали Израиль. Если США внезапно, несмотря на продолжение российской агрессии против Украины, предложат им какой-то большой экономический пакет сотрудничества, они тут же предадут и Китай. С этой точки зрения, „оси Зла“ не существует. Те страны, которые мы в нее вписываем, в основном эгоисты. Однако для Ирана она есть», — считает политолог.

23 июня агентство Reuters, анализируя визит министра иностранных дел Аббаса Арагчи в Москву, писало, что он должен передать Путину письмо верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о поддержке.



По данным иранских источников, Тегеран пока не удовлетворен уровнем поддержки со стороны Москвы. По их словам, Иран хочет, чтобы Путин сделал больше, при этом собеседники агентства не уточнили, какую именно помощь хотел бы получить Тегеран от Кремля.



20 июня во время выступления перед российскими пропагандистами российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Израиле проживают почти 2 млн выходцев из бывшего СССР и РФ и поэтому это «почти русскоязычная страна». В то же время, он сказал, что у Кремля «традиционно сложились хорошие и дружеские отношения с арабским миром».

18 июня президент США Дональд Трамп отмахнулся от предложения диктатора РФ Владимира Путина выступить «посредником» в рамках военного конфликта между Израилем и Ираном. «Я сказал: „Сделай мне одолжение — посредничай в своих делах. Давай сначала посредничать в России, хорошо?“. Я сказал: „Владимир, давай сначала посредничать в России, об этом можно позаботиться позже“», — сказал он.

