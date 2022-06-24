Посол России в США договаривался о закулисном диалоге с администрацией Байдена — Politico 24 июня, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Антонов (Фото:Embassy of Russia in the USA)

Посол России в США Анатолий Антонов во время неформальной встречи с бывшим американским послом в Афганистане распространял фейки об Украине, жаловался на президента Владимира Зеленского и говорил, что хотел бы наладить дополнительный канал коммуникации с Вашингтоном.

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил репортер американского издания Politico, который сидел неподалеку от российского посла в ресторане и слышал большую часть его разговора.

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По информации Politico, 23 июня Антонов встретился в вашингтонском ресторане с дипломатом Залмаем Халилзадом, который был американским послом в Афганистане и Ираке, а также был постпредом США при ООН при президенте Джордже Буше-младшем и в начале каденции Барака Обамы. К ним присоединился Дмитрий Саймс, сын российских юристов и глава организации Центр национальных интересов, основанной Ричардом Никсоном.



Российский посол согласился со словами Халилзада о том, что «нам нужно соглашение», чтобы положить конец полномасштабной войне России против Украины. Обсуждая возможное мирное соглашение, Антонов спросил американского дипломата: «От чего [США] хотели бы, чтобы мы отказались?». Халилзад предложил ему поужинать с украинским послом. После этого, по словам журналиста, российский посол начал транслировать кремлевские фейки о «нацистах» в Украине и спросил: «У вас в США так много евреев. Почему они терпят то, что происходит в Киеве?».



Также Антонов пожаловался, что «не понимает видение [президентом Украины Владимиром Зеленским] будущего Украины» и что в Вашингтоне «совершенно не уважают» Россию, хотя Москва «хотела бы» уважения США. На вопрос о том, что может нормализовать отношения, посол страны-агрессора сказал, что не может ответить, но позже напомнил о российских требованиях по «гарантиям безопасности».

Как пишет Politico, во время ужина с Халилзадом и Саймсом Антонов жаловался на отсутствие диалога между США и Россией и проводил параллели с кубинским кризисом, во время которого переговоры между США и СССР продолжались. Ближе к концу вечера российский посол сказал, что хотел бы «использовать контакты» Халилзада «в этой администрации» (вероятно, президента США). Бывший посол в Афганистане обсудил с ним необходимость «параллельного» канала диалога (track two) между США и Россией.

Саймс в разговоре упомянул о своей идее запустить новый телеканал в Москве, и Антонов пошутил, что хочет стать младшим партнером. Издание отмечает, что в 2018 году Саймс стал соведущим шоу Большая игра на кремлевском пропагандистском Первом канале.

Politico пыталось взять комментарий у Антонова после этой встречи, но он отклонил просьбу. Посольство России не ответило на запрос о комментарии, а Халилзад отказался общаться с журналистами. Саймс сказал Politico, что их журналист «даже не понял, о чем был разговор», и не может объективно передать его содержание.

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