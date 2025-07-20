Россия демонстрирует, что рвется в конфликт с Азербайджаном , но не имеет ни экономических рычагов давления на него, ни военных ресурсов для угроз.

Об этом заявил директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«После полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. И давно уже не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля», — отметил директор ЦПД.

Он объяснил, что запрет на импорт овощей и фруктов из Азербайджана ударит прежде всего по самому российскому рынку, а военных ресурсов для угроз у России нет.

«Кроме того, за спиной Ильхама Алиева — партнер в виде Турции. Испортить отношения с Анкарой — самоубийство для Кремля», — добавил Коваленко.

Директор ЦПД отметил, что хотя российские Z-блогеры и провоенные «эксперты» раздувают истерию, требуя ударить Орешником по Баку и призывая к блокаде Адербайджана, это лишь демонстрирует слабость Москвы.

По словам Коваленко, «увязнув» в Украине, Россия потеряла Армению, Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует потерять влияние на Кавказ.

«Сегодня РФ не способна даже на гибридное давление без ущерба для самой себя. Азербайджан не зависит от российского газа, а нефтяную отрасль атаковать — значит оставить следы и иметь врага не только в Баку, но и в Анкаре. Пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет», — подытожил глава ЦПД.

Ухудшение отношений России и Азербайджана

За последний год отношения Азербайджана и России обострялись дважды.

В конце декабря 2024 года на территории Казахстана разбился гражданский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, который, по предварительным данным, был подбит российской системой ПВО в Грозном во время налета украинских дронов на город. В результате трагедии погибли 38 человек. Баку возложил ответственность за произошедшее на Москву. 19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готовится подать иск против Российской Федерации в связи с катастрофой самолета авиакомпании AZAL. По словам главы государства, обстоятельства инцидента являются «очевидными, как божий день». Он отметил, что в течение семи месяцев после трагедии Азербайджан не получил ни одного конкретного ответа от российской стороны.

В конце июня 2025 года в ходе массовых обысков и задержаний в домах азербайджанцев в Екатеринбурге по делам многолетней давности погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые считались основными подозреваемыми в расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым.

МИД Азербайджана потребовал расследовать произошедшее, обвинив сотрудников ФСБ в «зверском убийстве» уроженцев республики, а также вручил послу РФ в Баку ноту протеста.

После этого российские и азербайджанские силовики провели серию задержаний и арестов в городах двух стран.

16 июля суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО сына руководителя азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шихлинского, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя российских властей.

