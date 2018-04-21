Отношения России и Китая не имеют стратегической перспективы - экс-посол США

В некоторых ситуациях на политической арене Россия и Китай выступают временными союзниками, но речь не идет о стратегическом партнерстве, считает бывший посол США и специалист по Украине и России в Вашингтоне Стивен Пайфер.

Об этом он заявил в интервью журналу Новое время. По мнению Пайфера, Россия воспринимается Китаем как “младший партнер”, и Москва никак не может сейчас поменять такое положение дел.

Экс-посол объяснил, что китайско-американские торговые отношения составляют около 560 млрд долларов в год против торгового обьема в 100 млрд с Россией до 2020 года.

“Экономический фактор работает как сдерживающий. Кроме того, после нового круга санкций, затрагивающих финансовый сектор России, она не может получать деньги от западных финансовых институтов”, - подчеркнул Стивен Пайфер.

По мнению экс-посла, такая ситуация может спровоцировать “финансовую дыру” в торговых китайско-российских отношениях, на что Китай точно не согласится.

“КНР прежде всего ближе язык экономических отношений”, - заключил Пайфер.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года.