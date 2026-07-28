Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі на тлі переговорів щодо припинення російської війни в Україні, Вашингтон, 18 серпня 2025 рік (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Больше года президент США Дональд Трамп в приватных разговорах с советниками утверждал, что Украина проигрывает войну. Однако в последнее время он выразил новый оптимизм в отношении страны и президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на осведомленные источники.

Трамп, по их словам, впечатлен стойкостью украинского лидера, который переносит войну вглубь страны-агрессора России.

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Изменения, как указывается в материале WSJ, произошли после ряда встреч президентов, на которых Зеленский пытался заручиться поддержкой Трампа, что является частью кампании европейских лидеров по улучшению их отношений.

Как рассказали источники газеты, Трамп восхищается украинской индустрией БПЛА, особенно способностью страны защищаться от тех же самых дронов — шахедов, — с которыми США сталкиваются в войне против Ирана.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, президенту США импонируют победители, и, по его мнению, Зеленский похож на одного из них все больше.

Издание отмечает, что для Зеленского это удивительная перемена, поскольку его взаимоотношения с американским лидером в прошлом казались безнадежно испорченными.

Очередное испытание для отношений Зеленского и Трампа наступит во вторник, 28 июля, когда два лидера встретятся в Вашингтоне, констатирует WSJ.

Люди из окружения президента США отмечают, что его взгляды порой стремительно меняются и добавляют, что российский диктатор Владимир Путин в прошлом успешно отстаивал свою позицию не только перед Трампом, но и некоторыми из его помощников.

При этом, по словам представителя Белого дома, Трамп и его команда настроены сыграть конструктивную роль в прекращении войны РФ против Украины и вести диалог с обеими сторонами. Он также утверждает, что президент США сохраняет оптимизм относительно достижения мирного соглашения.

Трамп сначала считал, что российская оккупационная армия одержит верх над Украиной, сообщил WSJ высокопоставленный чиновник администрации. Впрочем, по словам осведомленных источников, теперь Дональд Трамп относится к российскому диктатору Владимиру Путину уже не так благосклонно.

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Взгляды президента США на войну также формировались менее традиционными способами, отмечается в статье. Так, во время встречи в Овальном кабинете Трамп был впечатлен украинским боксером Александром Усиком.

Кроме того, Трамп недавно пообщался с правой активисткой Лорой Лумер, которая после визита в Киев и интервью с Владимиром Зеленским изменила свою риторику в адрес Украины.

Трамп и Лумер после этой поездки уже несколько раз беседовали по телефону, пишет WSJ.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту», — говорится в заявлении главы государства.

В 9 утра по местному времени Зеленский встретится с президентом США Трампом в Овальном кабинете. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — без присутствия прессы. Встреча продлится не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же Овальном кабинете ожидают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.