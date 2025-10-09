Половина граждан Польша убеждена, что страна предоставляет украинцам слишком много помощи . Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), на которые ссылается издание Polsat News .

По данным опроса, такая же часть поляков выступает против принятия украинских беженцев.

Согласно исследованию, 50% респондентов считают, что объемы помощи Украине и украинцам в Польше являются чрезмерными. Чуть меньше, 46% оценивают масштабы помощи как соответствующие.

Реклама

Отношение к украинским беженцам в Польше постепенно ухудшается уже более года. Поддержку приема украинцев сейчас выражают 48% поляков — это самый низкий показатель с начала исследований CBOS с 2014 года. В то же время доля тех, кто выступает против, достигла 45%, что является рекордно высоким уровнем.

Большинство опрошенных также выступают за ограничение социальной поддержки для украинцев. 58% поляков считают, что доступ к государственным программам, в частности выплат 800 плюс или бесплатной медицины должны получать только те граждане Украины, которые работают в Польше и платят налоги.

Еще 25% респондентов убеждены, что также украинцы должны иметь официальный статус беженца. А 8% считают, что иностранцы вообще не должны пользоваться такими льготами.

26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Новое законодательство, в частности, связывает выплату помощи по программе Семья+ (800 плюс) с условием трудоустройства одного из родителей ребенка.

«Это последний закон, который президент Навроцкий подписывает, который будет касаться такой формы помощи гражданам Украины, — заявлял глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал утвержденный Сеймом законопроект о поправках в специальный закон, регулирующий статус пребывания украинских беженцев в Польше, которые должны были бы продлить до 4 марта 2026 года временную защиту для них.

Он также настаивал на том, чтобы помощь в виде выплат 800+ на детей получали только родители, которые работают в Польше, а не все без исключения.