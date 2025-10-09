Половина поляков считает, что помощь Украине со стороны их страны слишком велика — опрос
Президент Польши Кароль Навроцкий во время заседания ООН (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)
Половина граждан Польша убеждена, что страна предоставляет украинцам слишком много помощи. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), на которые ссылается издание Polsat News.
По данным опроса, такая же часть поляков выступает против принятия украинских беженцев.
Согласно исследованию, 50% респондентов считают, что объемы помощи Украине и украинцам в Польше являются чрезмерными. Чуть меньше, 46% оценивают масштабы помощи как соответствующие.
Отношение к украинским беженцам в Польше постепенно ухудшается уже более года. Поддержку приема украинцев сейчас выражают 48% поляков — это самый низкий показатель с начала исследований CBOS с 2014 года. В то же время доля тех, кто выступает против, достигла 45%, что является рекордно высоким уровнем.
Большинство опрошенных также выступают за ограничение социальной поддержки для украинцев. 58% поляков считают, что доступ к государственным программам, в частности выплат 800 плюс или бесплатной медицины должны получать только те граждане Украины, которые работают в Польше и платят налоги.
Еще 25% респондентов убеждены, что также украинцы должны иметь официальный статус беженца. А 8% считают, что иностранцы вообще не должны пользоваться такими льготами.
26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Новое законодательство, в частности, связывает выплату помощи по программе Семья+ (800 плюс) с условием трудоустройства одного из родителей ребенка.
«Это последний закон, который президент Навроцкий подписывает, который будет касаться такой формы помощи гражданам Украины, — заявлял глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий.
25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал утвержденный Сеймом законопроект о поправках в специальный закон, регулирующий статус пребывания украинских беженцев в Польше, которые должны были бы продлить до 4 марта 2026 года временную защиту для них.
Он также настаивал на том, чтобы помощь в виде выплат 800+ на детей получали только родители, которые работают в Польше, а не все без исключения.