«Государство реагирует на преступления». Польский дипломат заверил, что в Польше нет «антиукраинской волны»

Пйотр Лукасевич заверил, что Польша реагирует на инциденты на фоне этнической или национальной нетерпимости (Фото: Польський Інститут у Києві / Instytut Polski w Kijowie via Facebook)

Временно поверенный в делах Республики Польша в Украине Пйотр Лукасевич в интервью Radio NV заверил, что в Польше нет «антиукраинской волны».

«Согласно моему убеждению, несмотря на все, нет такого явления, как антиукраинская волна (в Польше — ред.), как порой говорят», — заявил Петр Лукасевич в эфире Radio NV.

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Он добавил, что, учитывая, что в Польше проживают около 2 миллионов украинцев или людей украинского происхождения, «конечно, будут случаться инциденты».

«Прошу обратить внимание, что в последнее время, в течение последнего года, если такие инциденты на фоне этнической или национальной нетерпимости появляются в Польше, таких людей ловит полиция, появляются судебные приговоры, то есть государство действует. Государство есть для того, чтобы реагировать на преступления, которые четко предусмотрены правом, хорошо определены польским правом. И государство реагирует на это», — заверил польский дипломат.

Официальные заявления об отношении к украинцам в Польше

21 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на травлю в Польше дочери бывшего игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыря Дарьи Гладырь.

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Он отметил, что поднимал эту тему со своим польским коллегой Радославом Сикорским на встрече во время визита в Польшу 19 декабря. По словам министра, польская сторона заверила, что реагирует и будет реагировать и такие инциденты должным образом.

В то же время, Сибига настоял на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобское отношение к украинцам как в Польше так и в других странах.

«Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе», — подчеркнул Сибига.

Ранее польское издание Onet писало, что 15-летнюю украинку Дарью Гладырь в престижном международном лицее TE Vizja в Варшаве травили одноклассники.

По словам семьи, Дарья получала угрозы, оскорбления и голосовые сообщения от сверстников с нецензурной бранью, в частности на национальной почве. Часть учеников создала закрытую группу в соцсетях для травли девушки. Оскорбления касались ее внешности и происхождения.

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Родители Дарьи обратились к руководству школы, однако администрация, по словам семьи, не приняла эффективных мер. Кроме этого, лицей исключил Дарью из списка учеников.

Родители девушки подали иск в суд. В свою очередь, школа выдвинула финансовые претензии к семье на сумму 500 тысяч злотых, в частности за «подрыв репутации заведения».

Отец девушки, Юрий Гладырь, провел значительную часть игровой карьеры в Польше, сейчас он выступает за местный клуб Заверце. С 2013 года украинец имеет польское гражданство.

19 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским сказал, что «иногда у Польши есть ощущение, что не все украинцы ценят» их усилия.

«Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали чуть менее проукраинскими. Да. Это правда. Нам надо многое объяснить друг другу относительно прошлого», — отметил польский премьер.

16 декабря Польский экономический институт (PIE) сообщил, что около 650 тысяч украинцев, которые сейчас работают в Польше, могут вскоре покинуть страну.

Согласно данным PIE, в Польше легально находится более 1,5 миллиона украинцев. Из них около 964 тысяч имеют статус PESEL UKR (специальный идентификационный номер для временной защиты), 482 тысячи — разрешение на временное проживание, а 57,7 тысячи — на постоянное.