В России признали, что девять стран ЕС не принимают документы на визы от российских туристов 14 сентября, 00:37 Евросоюз усложняет въезд туристам из страны-агрессора России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Девять стран Евросоюза перестали принимать документы на визы от туристов из страны-террориста России, сообщила российская Ассоциация туроператоров во вторник, 13 сентября.

В Ассоциации заявили, что сроки рассмотрения визовых заявлений россиян увеличились еще до 12 сентября и сейчас это занимает «около четырех недель», но зависит от консульства. Там говорят, что документы от российских туристов больше не принимают Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.



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В то же время Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр продолжают рассматривать российские заявления на национальную визу. Ассоциация туроператоров страны-агрессора пишет, что получения визы россиянам теперь придется ждать полтора-два месяца.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Инфографика: НВ

Для россиян это означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

необходимость предоставления дополнительных документов;

увеличение времени оформления визы;

ужесточение правил выдачи многократных виз.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.



Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.



ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз.



Президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он считает, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.



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