Отмена санкций. Почему новое итальянское правительство стремится снять ограничения с РФ

Европейский Союз может отменить санкции против России, Великобритания - ввести новые, а в Москве готовят контрсанкции против США. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В МИД Литвы уже выразили обеспокоенность единства Европейского Союза в вопросе продления санкций против России. Глава министерства Линас Линкявичюс отметил, что в будущем трудно будет договориться об автоматическом продлении экономических ограничений против Москвы.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон думает о введении санкций против российских олигархов

Эксперты говорят: отмену санкций может поддержать новое итальянское правительство. Партии этой страны Движение пять звезд и Лига приняли проект коалиционного соглашения, который среди прочего содержит призыв отменить санкции против России.

В ближайшее время санкции против Москвы будут продолжены, впрочем уже зимой они могут быть отменены, не исключает политолог Сергей Таран. Эксперт подчеркнул, что часть итальянских политических сил получало финансирование из Москвы.

Зато политолог Николай Давидюк отмечает, что после формирования правительства итальянские партии смягчат свои лозунги. По его мнению, новому правительству Италии придется согласовывать свою политику с Европейским Союзом.

Новое итальянское правительство хочет отмены санкций против РФ

В Великобритании наоборот выступили за ужесточение санкций. Министр иностранных дел страны Борис Джонсон намекнул на возможность ужесточения санкций против состоятельных россиян.

Санкции стали не только предметом давления, но и предметом торгов, отмечает ведущий специалист Центра международных исследований Дипакадемии Украины Елена Снигирь. Так, США будет пытаться использовать санкции против России для отстаивания собственных интересов. А Италия, в обмен на продление санкций, пытаться выторговать у ЕС политические или экономические преференции для себя, считает эксперт.

А вот российское правительство приняло закон о контрсанкциях. Он касается США и других стран, которые прибегали к "недружественным действиям" в отношении Москвы. Ограничительные меры РФ могут применяться по отношению к странам, организациям, которые находятся под их юрисдикцией, а также должностным лицам и гражданам.