Открытые каналы связи США с Кремлем помогают предотвратить эскалацию — глава Пентагона

27 октября, 22:54
Поделиться:
Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что открытые каналы связи с Кремлем помогают предотвратить эскалацию.

Об этом сообщает CNN.

«Пока у нас есть открытые каналы связи и мы можем общаться о том, что важно для нас, тогда, я думаю, у нас есть возможность справиться с эскалацией», — сказал Остин.

Видео дня

Читайте также:

Хорошая мина при плохой игре: Коллективный Запад в лице Эммануэля Макрона и Олафа Шольца старается «сохранить лицо» диктатора Путина, чтобы избежать эскалации (Фото:Коллаж НВ) Хранители лица Путина. Почему ключевые европейские лидеры продолжают звонить в Кремль и умиротворять диктатора

Остин также заявил, что применение Россией ядерного оружия в Украине приведет к «очень серьезной реакции международного сообщества».

«Мы продолжим утверждать, что любой вид применения такого оружия или даже разговоры о его использовании опасны и безответственны», — сказал Остин.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.

https://www.youtube.com/embed/K57EvzCI09E
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Кремль Пентагон Ллойд Остин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X