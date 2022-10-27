Открытые каналы связи США с Кремлем помогают предотвратить эскалацию — глава Пентагона 27 октября, 22:54 Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что открытые каналы связи с Кремлем помогают предотвратить эскалацию.

Об этом сообщает CNN.

«Пока у нас есть открытые каналы связи и мы можем общаться о том, что важно для нас, тогда, я думаю, у нас есть возможность справиться с эскалацией», — сказал Остин.

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Остин также заявил, что применение Россией ядерного оружия в Украине приведет к «очень серьезной реакции международного сообщества».

«Мы продолжим утверждать, что любой вид применения такого оружия или даже разговоры о его использовании опасны и безответственны», — сказал Остин.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.