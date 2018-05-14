Открытие посольства США в Иерусалиме: во время столкновений на границе с Газой погибли 16 палестинцев

На фоне открытия в Иерусалиме посольства США, которые ранее признали город столицей Израиля, в понедельник, 14 мая, на границе сектора Газы активизировались протесты палестинцев.
Как сообщает со ссылкой на медиков Reuters, в результате столкновений с бойцами ЦАХАЛ погибли 16 протестующих.
Кроме того, еще несколько сотен получили ранения.
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В рамках своей долгосрочной акции Великий марш возвращения палестинцы жгут автомобильные покрышки и пытаются под прикрытием дыма прорвать границу с Израилем.
В ответ на это израильские военные используют шумовые и газовые гранаты, а также огнестрельное оружие.
Katil İsrail Gazze sınırına saldırıyor 16 kardeşimizi şehit etti ! #Palestine #Gaza #Nakba70 #Jerusalem pic.twitter.com/BwnnzMULOZ— Volkan Albistan (@valbistan) 14 мая 2018 г.
Согласно некоторой информацию, границу с сектором Газа контролируют также снайперы и беспилотники.
Отметим, что акции протеста на границе с сектором Газа, которые сопровождаются кровавыми столкновениями палестинцев и бойцов ЦАХАЛ, начались 30 марта.
Протестующие требуют у Израиля права вернуться на территории, покинутые во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.
В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.
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