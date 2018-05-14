Открытие посольства США в Иерусалиме: во время столкновений на границе с Газой погибли 16 палестинцев

Протесты активизировались в связи с открытием в Иерусалиме посольства США

На фоне открытия в Иерусалиме посольства США, которые ранее признали город столицей Израиля, в понедельник, 14 мая, на границе сектора Газы активизировались протесты палестинцев.

Как сообщает со ссылкой на медиков Reuters, в результате столкновений с бойцами ЦАХАЛ погибли 16 протестующих.

Кроме того, еще несколько сотен получили ранения.

В рамках своей долгосрочной акции Великий марш возвращения палестинцы жгут автомобильные покрышки и пытаются под прикрытием дыма прорвать границу с Израилем.

В ответ на это израильские военные используют шумовые и газовые гранаты, а также огнестрельное оружие.

Согласно некоторой информацию, границу с сектором Газа контролируют также снайперы и беспилотники.

Отметим, что акции протеста на границе с сектором Газа, которые сопровождаются кровавыми столкновениями палестинцев и бойцов ЦАХАЛ, начались 30 марта.

Протестующие требуют у Израиля права вернуться на территории, покинутые во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.