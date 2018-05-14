Открытие посольства США в Иерусалиме: тысячи палестинцев собираются на акцию протеста

Тысячи палестинцев собираются в понедельник в знак протеста вдоль ограды, разделяющей Израиль и сектор Газа

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, которые являются старшими советниками Белого дома, откроют посольство Америки в Иерусалиме, сообщает BBC.

Перемещение посольства из Тель-Авива осуждают палестинцы, собираются на массовые протесты, отмечая, что Восточный Иерусалим является столицей будущего палестинского государства.

Планируется, что небольшое временное посольство начнет работу в понедельник в здании консульства США в Иерусалиме. Церемония приходится на 70 годовщину Израиля.

Кроме семьи президента, к церемонии присоединятся министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель государственного секретаря Джон Салливан.

ЕС выразил серьезные возражения относительно перемещения посольства.

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху призвал "все страны присоединиться к США, перемещая свои посольства в Иерусалим".

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал решение Дональда Трампа по размещению посольства в Иерусалиме "пощечиной века".

Тысячи палестинцев собираются в понедельник в знак протеста вдоль ограды, разделяющей Израиль и сектор Газа.

Напомним, масштабные акции протеста, которые сопровождаются кровавыми беспорядками на границе сектора Газы и Израиля, начались 30 марта.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.