«Держитесь подальше». Трамп заявил, что отверг предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, в очередной раз раскритиковав альянс.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social в пятницу, 17 апреля.

«Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО: там спросили, понадобится ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше от пролива, если они не хотят там просто загрузить нефть на свои суда», — написал глава Белого дома.

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По словам Трампа, союзники были «бесполезными тогда, когда их помощь была необходима». Он снова назвал НАТО «бумажным тигром».

В то же время президент поблагодарил ряд стран и их лидеров.

«Спасибо Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару за ваше огромное мужество и помощь. Спасибо Пакистану, его замечательному премьер-министру и фельдмаршалу, двум фантастическим людям! Иран с помощью США обезвредил или сейчас обезвреживает все морские мины! Спасибо!», — добавил Трамп.

17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В свою очередь Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них до достижения соглашения с Тегераном.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США.

Что касается Ормузского пролива, то 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.