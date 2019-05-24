Открыли путь. Почему Украине может быть выгодно возвращение РФ в Совет Европы Сегодня, 16:16 584 Цей матеріал також доступний українською COUNCIL OF EUROPE Нельзя допустить, чтобы Россия вернулась, не выполнив ни одного из условий резолюции по Украине COUNCIL OF EUROPE

Украина заинтересована в членстве России в Совете Европы, поскольку это обяжет ее выполнять решения этого органа.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире Радио НВ.

Ключевые столицы Европы полноценно включились в процесс возвращения РФ

Однако нельзя допустить, чтобы Россия вернулась, не выполнив ни одного из условий резолюции по Украине, а именно — от восстановления юрисдикции Украины в Крыму, снятия запрета на деятельность Меджлиса до возвращения политзаключенных, заложников на Донбассе и вывода российских войск, подчеркнул дипломат.

«Ключевые столицы Европы полноценно включились в процесс возвращения Российской Федерации, поэтому сейчас эта среднее звено колеблющихся в большей степени перетекло к нашим оппонентам. Вопрос возвращения России в ПАСЕ непосредственно связан с выполнением главного российского требования — лишить Парламентскую ассамблею Совета Европы возможности единолично применять санкции против парламентской делегации. А это в интересах не только России, но и других государств», — отметил Кулеба.

Путь для возвращения России

На прошлой неделе министры иностранных дел стран-членов Совета Европы во время заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России.

За ключевые должности в Совете Европы должны голосовать все 47 делегаций стран-членов

А именно — они согласовали документ, за ключевые должности в Совете Европы, такие как Генеральный секретарь и судьи Европейского суда по правам человека, должны голосовать все 47 делегаций стран-членов.

Таким образом, поставив Ассамблею в ситуацию, когда ей придется решать, как обеспечить такое голосование и одновременно сохранить санкционный механизм. О пребывании России в ПАСЕ — в сюжете Радио НВ.

Российская делегация была лишена права голоса в Ассамблее в апреле 2015 года из-за незаконной аннексии Крыма. В знак протеста против действий Ассамблеи Москва в течение нескольких последних лет не направляет своих депутатов в Страcбург.

С немедленным разрывом отношений никто не спешит

Кроме того, Россия не платит свои взносы в бюджет Совета Европы, мотивируя это тем, что ее представители не могут полноценно работать в ПАСЕ. Последний транш в размере 10 млн евро Москва перечислила в феврале 2017 года. На сегодняшний день сумма долга составляет более 60 млн евро.

Согласно уставу Совета Европы, страна, которая в течение двух лет не выполняет своих финансовых обязательств, может быть исключена из рядов организации.

Двухлетний срок невыплат российской стороной истекает в конце июня, однако последние заявления комитета министров Совета Европы показывают, что с немедленным разрывом отношений никто не спешит.

Финансовый аргумент

Финансовый аргумент, который был ранее определяющий для других стран-делегатов, теперь отошел на второй план, отметил в комментарии Радио НВ директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

В июне истекает срок полномочий генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда и начинаются выборы нового секретаря.

ПАСЕ не готова к холодной войне с России

Если Россия не примет в них участие, окажется вне членства в этой организации, что неприемлемо для ключевых стран. Они не готовы к холодной войне с Россией, говорит Сергей Толстов, поэтому приняли решение не допустить этого.

«Пребывание российской и украинской делегации в одном зале, если будут сугубо идеологические позиции, указания для обеих делегаций, то это выльется в драку, ссору, которая может парализовать работу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Если будет вопрос ставиться иначе, что нужно искать какие-то пути взаимного сосуществования Украины с Россией, пути прекращения конфронтации, военного конфликта, тогда конечно любой диалог полезен», — отметил Толстов.

24 мая в Париже начинается заседание постоянного комитета ПАСЕ, в который входит руководство Ассамблеи. Постоянный комитет должен принять повестку дня июньской сессии ПАСЕ.

Ожидается, что в него будет внесена резолюция, которая после четырехлетнего противостояния теоретически может решить кризис в отношениях с Россией.