«Нет подтверждений». В ВМС Украины отреагировали на заявление РФ об обстреле гражданского судна в Черном море 15 августа, 13:53 В РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну Sukru Okan под флагом Палау в Черном море (Фото:marinetraffic.com)

Военно-морские силы Украины не подтверждают, что страна-агрессор РФ якобы открыла «предупредительный огонь» по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау в Черном море.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

Он рассказал, что пока нет никакой информации, которая могла бы подтвердить заявление Минобороны России.

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«Что касается открытия огня: подтвержденной информации на этот счет нет. Вообще есть только подтвержденный „кейс“ и по этому поводу было заявление нашего Министерства иностранных дел относительно действий Российской Федерации, а точнее — Черноморского флота РФ в акватории Черного моря», — пояснил Плетенчук.

Представитель ВМС также добавил, что такими действиями РФ фактически пытается устроить в Черном море экономическую блокаду для Украины.

«Если все соответствует действительности и картинка эта не фейковая, мы должны констатировать тот факт, что Российская Федерация нарушает международное морское право, соответствующую конвенции ООН, и таким образом пытается контролировать фактически те участки Черного моря, к которым не имеют никакого отношения. Таким образом, они пытаются проводить мероприятия экономической блокады нашей страны с моря. Как вам известно, экспортно-импортный морской канал для Украины является основным», — резюмировал он.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну Сукру Окан (Sukru Okan) под флагом Палау в Черном море, которое направлялось в порт Измаила.

Оккупанты заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По их версии, они требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако, вскоре утверждают россияне, судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт.

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что Украина не может подтвердить заявление минобороны России.