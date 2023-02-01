«Сотни банков остаются нетронутыми». Мельник раскритиковал ограниченное отключение России от SWIFT 1 февраля, 17:05 Андрей Мельник подчеркнул, что отключения нескольких банков РФ от SWIFT недостаточно (Фото:SWIFT via Facebook)

Экс-посол Украины в Германии, а сейчас заместитель главы министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Radio NV раскритиковал ограниченное отключение России от платежной системы SWIFT.

«Исключение России из системы банковских платежей SWIFT. Вы же знаете, что это решение касается лишь немногих банков, а сотни банков остаются, скажем, нетронутыми. И не исключено, что есть десятки схем, чтобы обойти эти возможности», — сказал Мельник Radio NV.

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В марте 2022 года Евросоюз объявил об отключении от SWIFT ряда российских банков. В список попали: ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЕБ.РФ. В июне 2022 года еще три крупных российских банка отключили после санкций Евросоюза — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

В июне сообщалось, что от SWIFT не отключили четыре из 10 банков, которые могут обслуживать оборонно-промышленный комплекс РФ.

В августе 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал в интервью ведущему Вадиму Карпяку, что перед началом полномасштабного вторжения России европейские партнеры говорили Украине «забыть» о теме SWIFT, категорически не воспринимали эту идею и называли ее «ядерной». После 24 февраля, невзирая на жестокие российские атаки, ЕС все равно не хотел отключать банки РФ от SWIFT.

По словам министра, вопрос SWIFT начал продвигать президент Владимир Зеленский во время разговоров с европейскими лидерами и руководитель Офиса президента Андрей Ермак по своим каналам. Решение должен был принять Совет министров иностранных дел ЕС.

«Я понимал, что классической дипломатией мы ничего не добьемся… Я просто сидел перед экраном и понимал, что меня сейчас включат на заседание Совета министров иностранных дел… и мои рассказы о 100 ракетах, масштаб нападения ничего для них не значат. Я тогда просто назвал поименно каждого министра, который блокировал отключение первых российских банков от SWIFT. Один из них до сих пор со мной не общается. Зато мы отключили первые российские банки от SWIFT», – вспоминал глава МИД.