Отказ Великобритании от Brexit маловероятен - Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не верит, что Британия откажется от Brexit.
Об этом пишет DW .
«Это то, что мне бы больше всего понравилось ... Но мы не должны питать иллюзий по этому поводу. Вероятность выхода из Brexit чрезвычайно низкая», - сказал Маас.
Министр добавил, что Евросоюз не пойдет на дальнейшие уступки Великобритании. Он сказал, что согласие Великобритании на уже заключенный договор с ЕС - это единственная возможность избежать жесткого Brexit.
Брюссель и Лондон оказались в тупике после того, как британский парламент не утвердил соглашение с Евросоюзом о Brexit.
Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. К этому времени британская премьер Тереза Мэй надеется договориться с Брюсселем о новом соглашении.