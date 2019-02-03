Отказ Великобритании от Brexit маловероятен - Маас Сегодня, 12:56 368 Цей матеріал також доступний українською EPA Вероятность выхода из Brexit чрезвычайно низкая - Маас EPA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не верит, что Британия откажется от Brexit.

Об этом пишет DW .

«Это то, что мне бы больше всего понравилось ... Но мы не должны питать иллюзий по этому поводу. Вероятность выхода из Brexit чрезвычайно низкая», - сказал Маас.

Министр добавил, что Евросоюз не пойдет на дальнейшие уступки Великобритании. Он сказал, что согласие Великобритании на уже заключенный договор с ЕС - это единственная возможность избежать жесткого Brexit.

Брюссель и Лондон оказались в тупике после того, как британский парламент не утвердил соглашение с Евросоюзом о Brexit.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. К этому времени британская премьер Тереза Мэй надеется договориться с Брюсселем о новом соглашении.