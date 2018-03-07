Отказ США от контактов на высшем уровне с Польшей: СМИ опубликовали документ-подтверждение

Польский портал Оnet.pl опубликовал документ, подтверждающий отказ правительства США от контактов с высшими должностными лицами Польши из-за резонансного закона об Институте нацпамяти.

Ранее Onet писал, что во время встречи с послом Польши, заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что обновленный закон об Институте нацпамяти неприемлем для США, поскольку нарушает свободу слова.

Исходя из этого послу сообщили, что встречи на высшем уровне между руководством Польши и США невозможны до урегулирования ситуации.

В Министерстве иностранных дел Польши и Госдепе моментально опровергли информацию СМИ. В ответ редакторы Onet опубликовали анализ внутренних документов посольства Польши в США, проведенный главой политического кабинета МИД Яном Парисом. Издание отказалось раскрывать свой источник из соображения безопасности.

В частности, после встречи с Митчеллом посольство Польши опубликовало служебную записку от 20 февраля, под номером Z-99/2018, анализ которой провел Парис.

"Из-за важности США для нашей безопасности создалась неприемлемая ситуация, когда президенту или премьер-министру не удается координировать действия с главным союзником...По моему мнению, урегулирование спора с США более важно, чем спор с Израилем или переговоры с ЕС", - говорится в записке.

Обновленный польский закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени", вступил в силу 1 марта 2018 года.

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Закон вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.

Президент Дуда в своем представлении в Конституционный суд опротестовал формулировки в обновленном законе об "украинских националистах" и "восточная Малопольша".