«Идти в НАТО или нет». Дипломат Чалый предостерег Зеленского от ошибочных решений украинской делегации в ходе переговоров с РФ 16 марта, 02:16 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Вопрос вступления Украины в НАТО на переговорах украинской и российской делегаций уже решен, заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый.

В эфире Радио НВ дипломат предостерег президента Владимира Зеленского от большой ошибки.

«К сожалению, на тех переговорах с Россией, результаты которых нам потом предлагают всем услышать, уже вопрос решен, насколько я понимаю. Там уже зафиксирована совсем другая позиция Украины — так называемый нейтралитет. Речь идет о разоружении, дальше идет разговор об отдаче территории. Это уже лежит проект на бумаге. Потому я сейчас молчать не буду. Надо понимать, что президент страны несет огромную ответственность, мы все ему доверяем, мы его поддерживаем, он проявил устойчивость. Он должен не допустить, чтобы эти советники, которые ходят вокруг него, направили его совершенно не в том направлении», — отметил Чалый.

Также дипломат добавил, что риски создает не только окружение президента, но и Запад, подталкивающий Зеленского найти формулу компромисса для того, чтобы остановить войну. Чалый предупреждает, что это может дестабилизировать ситуацию внутри страны, к чему и стремится российский диктатор Владимир Путин.

«[Запад] считает, что надо найти формулу, где мы согласились бы на эти разные так называемые компромиссные позиции и остановились на какой-то стадии. Это то, что происходит сейчас. Это вопрос дней, недели, 10 дней. Это не значит, что это произойдет, потому что все же президент решает эти вопросы. Президент страны может сказать даже во время войны, что он решает, идти в НАТО или нет. Но есть Конституция, есть определенный путь, который следует менять во всех стратегических документах. <...> Это будет большая ошибка, если сначала принять какие-либо решения в закрытом режиме, а затем пытаться навязать это украинскому народу. Если это не будет восприниматься, тогда будет катастрофа. Тогда будет [разорвана] Украина изнутри — то, что сейчас хочет сделать Путин. <...> Пока жертвы огромные приносятся, идут переговоры. Я не против того, чтобы нарабатывались решения, но нужно будет очень ответственным и внимательным; понять, какие решения вообще ты способен провести в Украине сейчас, а какие нет. Здесь есть очень опасная грань, которую не желательно было бы пересекать», — посоветовал президенту Чалый.

Переговоры по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину проходят на уровне делегаций двух стран. Стороны трижды встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что 15 марта был «очень тяжелый и вязкий переговорный процесс, имеются принципиальные противоречия, но простор для компромисса точно есть». Переговоры продолжатся 16 марта.

Когда российский диктатор Владимир Путин объявлял о «специальной военной операции», он заявил, что РФ стремится к «демилитаризации и денацификации Украины». В частности, речь шла о разоружении и невступлении Украины в НАТО.

На 20 дне войны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО.

Ранее похожее заявление делал и руководитель фракции Слуга народа, глава украинской делегации в переговорах с РФ Давид Арахамия. Он сообщал, что страны НАТО не готовы даже обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс в ближайшие 5 или 10 лет и добавил, что украинские власти не будут бороться только за факт существования самой заявки на вступление.

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада утвердила изменения в Конституцию и закрепила курс Украины на членство в НАТО.

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