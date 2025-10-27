США ожидают, что Венгрия разработает и реализует план по уменьшению зависимости от российских энергоносителей (Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk)

Соединенные Штаты Америки ожидают, что такие страны как Венгрия разработают план по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и реализуют его.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, разработают план и выполнят план, который избавит их от зависимости от российской нефти и газа», — подчеркнул Уитакер.

Он также добавил, что Будапешт не разработал никаких планов и не сделал каких-то активных шагов.

Мэтью Уитакер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «держит все карты в руках» и продолжит давить на Москву, включая нефтяные санкции.

«Россияне должны как можно скорее прекратить эту бессмысленную войну», — подчеркнул посол.

По словам Уитакера, ключевую роль в прекращении войны РФ против Украины играет Пекин, ведь «китайцы покупают много российской нефти и газа». Кроме того, Китай поставляет России технологии двойного назначения.

Посол подчеркнул, что Китай должен присоединиться к международному давлению на Москву.

Уитакер также заявил в интервью телеканалу, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином будет «решающей» для обеспечения сотрудничества Китая по санкциям против России.