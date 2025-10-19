Зеленский заявил, что США готовы заместить поставки в Европу газа и нефти из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения, что США готовы поставлять в Европу достаточно нефти и газа, чтобы заместить поставки из России .

«В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами. В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас — они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше», — заявил Владимир Зеленский во время видеообращения 19 октября.

Страны ЕС планируют одобрить поэтапный отказ от поставок российской нефти и газа до 2028 года на следующей неделе, прежде чем согласовать окончательный вариант закона с Европейским парламентом.

В сентябре министр энергетики США Крис Райт заявил во время визита в Брюссель, что США намерены полностью заменить российский газ на европейском рынке, а также призвал европейские страны искать альтернативы российской атомной энергии.

«Мы стремимся уменьшить показатель импорта газа из РФ до нуля, и самым большим заполнителем этого пробела является экспорт энергии из Соединенных Штатов. Мы хотим продолжать это делать и прекратить весь импорт российской энергии в ЕС», — заявил он.

Еврокомиссар Дан Йоргенсен, в свою очередь, подчеркнул необходимость поддержки со стороны США в поставках сжиженного природного газа для того, чтобы ЕС смог отказаться от российского газа. Он отметил, что хотя Европа уже значительно снизила импорт энергоресурсов из России, этот вопрос еще не решен окончательно.

«Именно поэтому я выдвинул предложение REPower EU, чтобы запретить импорт российского газа. Чтобы это произошло без повышения цен и проблем с безопасностью поставок в Европе, нам нужна помощь наших американских друзей. Нам нужно импортировать больше СПГ из США», — сказал Дан Йохансен.

9 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европа должна отказаться от покупки российской нефти и газа, если хочет, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против России. По его словам, покупка российских энергоносителей финансирует войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

