В Пентагоне скептически относятся к отказу Байдена поставлять истребители F-16 Украине — WP 1 февраля, 10:40 Истребитель F-16 (Фото:Nikos Vlasiadis/flickr.com)

По данным издания, некоторые официальные лица в Пентагоне предполагают возможное одобрение передачи Украине истребителей.

Чиновники вспоминают, что уже были такие ситуации, когда администрация американского президента сначала говорила «нет» на поставки какого-либо оружия, однако потом давала свое разрешение.

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Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности, сказал, что хотя планы Вашингтона вряд ли скоро изменятся, остается вероятность того, что обсуждение возможно. Он напомнил, что сначала США не хотели предоставлять танки M1 Abrams Украине, однако впоследствии изменили мнение.

Другой чиновник оборонного ведомства признал, что в Пентагоне растет разочарование среди тех, кто хочет больше помочь Украине, но считает, что их взгляды сталкиваются с теми, кто выступает за более осторожный подход.

По его словам, хотя министр обороны Ллойд Остин и некоторые из его старших сотрудников неохотно одобрили передачу танков Abrams и ракетной системы Patriot, Байден в конце концов дал свое разрешение на поставки.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждая поставка оружие, которое поставлялось Украине, проходила через этап отказа.

Инфографика: NV