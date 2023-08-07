«Туристы из страны-изгоя». Politico назвало страны, в которые после начала полномасштабной войны, чаще всего ездят отдыхать россияне 7 августа, 08:50 СМИ назвали страны, в которые после начала войны РФ против Украины чаще всего ездят отдыхать россияне (Фото:dimitrisvetsikas1969/pixabay.com)

Несмотря на войну России против Украины сотни тысяч россиян присматриваются к популярным местам отдыха на летние каникулы или даже к убежищу, чтобы переждать войну, но их присутствие создает проблемы, пишет Politico.

«Это означает, что страны, которые все еще готовы принимать их деньги, пользуются прибыльным рынком. Но за это приходится платить, и политика приема десятков тысяч туристов из страны-изгоя уже создает проблемы в раю для некоторых популярных направлений», — говорится в статье.

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Politico назвало шесть наиболее популярных мест, где россияне проводят свой отпуск.

Турция

«Как часто пишут ленивые путешественники, Турция — это страна, которая разделяет Восток и Запад. Это старое клише приобрело новый смысл после начала войны в Украине: страна-член НАТО оказывает поддержку Киеву и в то же время отказывается вводить санкции против Москвы», — говорится в материале.

В результате в Анкару хлынули столь необходимые иностранные деньги, поскольку россияне стремятся вывести свои активы за рубеж. Турция также является одним из единственных европейских направлений, куда не запрещены полеты из России. В то время как небо ЕС закрыто, турецкие операторы предлагают перелеты из Москвы в Анталию и Бодрум по цене всего 130 евро.

Некоторые даже решили остаться — в настоящее время вид на жительство в Турции имеют 145 тысяч россиян. Но, избежав политической нестабильности и опасности призыва в армию, они делят свою новую родину с десятками тысяч украинцев, бежавших от войны.

Журналисты заявили, что это создает напряженность в таких курортных городах, как Анталия, популярных как среди русских, так и среди украинцев.

Грузия

Только в 2022 году Грузию посетили более 1,1 миллиона россиян, в то время как годом ранее этот показатель составлял всего 200 тысяч человек.

«Правящая партия Грузинская мечта с самого начала войны стремится к сближению с Кремлем и хочет извлечь выгоду из тяги россиян к путешествиям. Однако многие местные жители в этом не уверены», — говорится в статье.

В ходе опроса, проведенного в марте, только 4% из 1500 опрошенных заявили, что россиянам рады в Грузии, а четверть опрошенных сказали, что россиян терпят из-за денег, которые они тратят во время визитов.

Таиланд

В статье сказано, что дело не только в сверкающих роскошью курортах и тусовочных пляжах. Для россиян привлекательность поездки в Таиланд во многом связана с месячным сроком безвизового пребывания в стране.

По данным агентства Bloomberg, за последний год число россиян, посетивших Таиланд, выросло более чем на 1000%. По официальной статистике, только за первое полугодие этого года в страну приехало 791 574 россиянина.

Особый наплыв туристов наблюдается в тусовочном городе Пхукет, где с января почти половина всех проданных вилл была куплена россиянами — либо как дома для отдыха, либо как места для вечеринок, где они могут переждать войну.

Кипр

Пляжный отдых на Кипре стал недоступен для простых россиян, после того как Кипр вслед за другими странами ЕС запретил коммерческие рейсы из России, а в прошлом году ввел плату за визу в размере 80 евро. Это решение, по мнению официальных лиц, принесло стране доход в размере 600 млн. евро.

Однако для тех, кто в состоянии оплатить расходы, стоимость перелета из России с короткой остановкой в Стамбуле или Ереване составляет около 250 евро. Кипр также является одним из наиболее активных эмитентов так называемых «золотых паспортов», предоставляющих гражданство ЕС в обмен на инвестиции в размере всего 2,5 млн. евро.

ОАЭ

«Дубай не всем по вкусу. Но эта площадка для миллиардеров и ее чистейшие пляжи стали излюбленным местом отдыха для многих состоятельных россиян, ищущих дружеского приема и возможности потратить огромные суммы в роскошных торговых центрах», — говорится в материале.

В прошлом году число россиян, прилетевших в страны Персидского залива, выросло на 63%, что сделало ОАЭ вторым по величине туристическим рынком.

В ОАЭ также наблюдается приток российских экспатов, которые отмечают, что чувствуют себя в этом пустынном городе более спокойно, чем в западных странах, поскольку здесь нет публичных демонстраций поддержки Украины.

Оккупированный Крым

Для россиян, имеющих постоянную работу и ограниченные денежные средства, которые они могут потратить за границей, загородные дома и парки отдыха по-прежнему остаются наиболее популярным вариантом.

Еще недавно многие из них отправлялись на оккупированный Крымский полуостров. Теперь, когда в Крыму прогремела серия взрывов на военных объектах, а Киев настаивает на том, что полуостров вернется под его контроль, это «беспокоит многих россиян».

Поскольку воздушное сообщение отменено, одним из единственных оставшихся маршрутов на полуостров является Крымский мост, открытый диктатором Владимиром Путиным в 2018 году. Этот мост неоднократно подвергался ударам со стороны украинских войск, стремящихся сорвать прохождение российских военных колонн.

В результате, несмотря на активные акции и скидки, гостиницы в среднем пустуют более чем наполовину. По словам владельцев, ситуация еще более плачевна, чем готовы признать российские оккупанты.