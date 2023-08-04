Россия «развила аппетит» к нанесению ударов вблизи территории НАТО — разведка Британии 4 августа, 09:11 Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Беспилотники, запущенные Россией, поражали цели на расстоянии 200 м от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия «развила аппетит» к нанесению ударов вблизи территории НАТО.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 4 августа.

В отчете проанализировали российские атаки за последние две недели, когда страна-агрессор пыталась нанести несколько волн ударов по дунайским портам, используя БПЛА иранского производства.

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Разведчики предположили, что целью таких атак, вероятно, являются попытки заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты.

Отмечается, что существует реальная вероятность того, что Россия использует БПЛА для нанесения удара именно по этому району, поскольку считает, что они с меньшей вероятностью приведут к «эскалации». Страна-агрессор считает БПЛА «приемлемо точными», а их боеголовки намного меньше, чем у крылатых ракет.

В среду, 2 августа, российские дроны во время атаки на Измаил залетели на территорию Румынии. Жители говорят, что один из дронов упал в лесу.



Министерство обороны Румынии также отреагировало на ситуацию. По данным Минобороны, «пока нет возможности прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии».

В этот день Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

В результате атаки в Измаиле, где расположен речной порт, поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства — ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.