Россия «развила аппетит» к нанесению ударов вблизи территории НАТО — разведка Британии

4 августа, 09:11
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Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Беспилотники, запущенные Россией, поражали цели на расстоянии 200 м от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия «развила аппетит» к нанесению ударов вблизи территории НАТО.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 4 августа.

В отчете проанализировали российские атаки за последние две недели, когда страна-агрессор пыталась нанести несколько волн ударов по дунайским портам, используя БПЛА иранского производства.

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Разведчики предположили, что целью таких атак, вероятно, являются попытки заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты.

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Отмечается, что существует реальная вероятность того, что Россия использует БПЛА для нанесения удара именно по этому району, поскольку считает, что они с меньшей вероятностью приведут к «эскалации». Страна-агрессор считает БПЛА «приемлемо точными», а их боеголовки намного меньше, чем у крылатых ракет.

В среду, 2 августа, российские дроны во время атаки на Измаил залетели на территорию Румынии. Жители говорят, что один из дронов упал в лесу.

Министерство обороны Румынии также отреагировало на ситуацию. По данным Минобороны, «пока нет возможности прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии».

В этот день Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

В результате атаки в Измаиле, где расположен речной порт, поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства — ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Россия НАТО Румыния БПЛА Война России против Украины шахеды

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