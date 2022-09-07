Россия пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ во время подготовки отчета после визита на ЗАЭС — Кислица 7 сентября, 08:57 Сергей Кислица раскрыл новые манипуляции РФ на заседании Совбеза ООН (Фото:Andrew Kelly/Reuters)

Делегация РФ пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии на объект, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

«Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу», — сказал дипломат, пишет Укринформ.

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По словам Кислицы, это объясняется попыткой оказать давление на Гросси, когда он и его команда еще готовили отчет.

Дипломат пояснил, что когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания Совбеза ООН, «российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить».

Он также посоветовал представителю РФ набраться терпения.

«В следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе русской армии из Украины», — резюмировал Кислица.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



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Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.

6 сентября в МАГАТЭ предоставили отчет по ситуации на ЗАЭС. Там сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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