Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что в каждом разделе отчета Еврокомиссии содержатся прошлогодние рекомендации, которые до сих пор актуальны (Фото: Re: Open Zakarpattia)

Новый отчет Еврокомиссии — это более оптимистичная оценка ситуации в Украине, и Украина получила еще один аванс и еще одну возможность, заявила глава профильного комитета Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе во время панельной дискуссии Мосты вместо стен на форуме Re:Open Zakarpattia 2026 .

«Я одна из тех, кто видел отчет еще до публикации и прочел его. На мой взгляд, это более оптимистичная оценка ситуации в Украине, и мы получили еще один аванс и еще одну возможность от Европейской комиссии», — сказала она.

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По ее словам, в каждом разделе отчета есть прошлогодние рекомендации, до сих пор вполне актуальные. «Лучшую оценку в антикоррупционной сфере мы получили только благодаря результатам работы НАБУ и САП — по сути, это все», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, Еврокомиссия предложила Украине дорожную карту на следующий год и конкретный инструмент — рабочую группу, которая может помочь выполнить промежуточные бенчмарки в кластере Основы. «Это наша возможность. Если мы ею не воспользуемся, я вижу, что окно возможностей сужается. Она еще не закрывается, но сужается», — подчеркнула она.

Климпуш-Цинцадзе согласилась, что европейская интеграция — это продвижение на основе заслуг. Но, по ее словам, от украинцев даже в кровавой войне требуют больше, чем от любого вступавшего раньше. «Мы должны быть святее Папы Римского и делать не 100%, а 110%, чтобы убедить всех скептиков», — сказала она.

Говоря об отношениях с Венгрией, Климпуш-Цинцадзе признала, что за последние несколько месяцев между двумя странами, и не только между правительствами, достигнуто многое. После изменения законодательства об образовательных правах национальных меньшинств Украина открыла два кластера, однако венгерское правительство до сих пор говорит, что ему нужно больше времени.

«Проходит неделя, вторая, третья. „Нужно больше времени“ — это не вето, я понимаю. Но, по моему мнению, времени было достаточно, чтобы разблокировать и открыть четвертый и пятый кластеры и двигаться дальше», — сказала она. По ее словам, иначе это выглядит как политика, как продолжение того, что уже видели раньше. «Речь идет о взаимности и предсказуемости», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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Границу между выполнением европейских требований и защитой суверенного достоинства она обозначила так: «Когда речь идет о принципах, о честном соблюдении правил, это настоящая европейская интеграция. Но когда речь идет о торге, о шантаже — это не имеет ничего общего с теми принципами, на которых появилась Европа в ее нынешнем виде».

4 ноября Радио Свобода сообщило, что Еврокомиссия убрала из финальной версии коммюнике (главного политического документа пакета расширения ЕС) упоминание о замедлении реформ в Украине.

«Реформы постепенно продолжались в течение отчетного периода, причем в последнее время темпы реформ ускорились», — сообщается в финальном коммюнике.

Как пишет Радио Свобода, предыдущая версия документа была значительно менее комплиментарной по отношению к Украине. Тогда говорилось, что в течение отчетного периода украинские реформы «продолжались, но более медленными темпами».