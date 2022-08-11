В Amnesty International заявили, что не использовали при подготовке отчета показания людей с оккупированных территорий 11 августа, 21:36 В Amnesty International утверждают, что общались со свидетелями в безопасных условиях (Фото:Amnesty International Polska/Facebook)

Организация Amnesty International заявила, что не использовала при подготовке отчета свидетельства людей со временно захваченных территорий, из «фильтрационных лагерей» или тюрем оккупантов.

В заявлении на сайте организации сказано, что обвинения «не имеют никаких оснований и являются полностью ложными», а у ее представителей нет доступа ко временно захваченным территориям. В Amnesty International говорят, что исследователи организации опрашивали людей на подконтрольных Украине территориях, и те говорили «добровольно и в безопасных условиях».



Видео дня

Читайте также: Елена Кондратюк О двойных стандартах и пророссийских нарративах отдельных международных организаций

В AI также добавили, что «задокументировали и сообщили о многочисленных нарушениях со стороны российских войск» и осуждают вторжение России в Украину как акт агрессии и преступление согласно международному праву.

8 августа Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности сообщил, что Amnesty International при подготовке отчета с обвинениями ВСУ использовала показания людей из фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины, которые общались под давлением со стороны российских оккупантов.

По информации Центра стратегических коммуникации, в сборе показаний участвовали независимые журналисты и волонтеры в Николаевской, Харьковской областях и на Донбассе, а большинство материалов для отчета были получены при опросе людей, эвакуированных на временно оккупированные территории, неподконтрольные Украине: в ОРДЛО или Крым.

Ранее Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.



В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.



Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.



Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета и что этим занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила об увольнении.



В истории с Amnesty International точно есть российский след – Виктория Романюк https://www.youtube.com/embed/Fgi9uW5rnWM

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.