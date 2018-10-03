От споров о высылке консула до дискуссии о двойном гражданстве. К чему привел конфликт вокруг выдачи венгерских паспортов украинцам

Четыре флага на горсовете в Берегово: городской, украинский, венгерский и флаг Евросоюза

После публикации в СМИ видео выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово Закарпатской области с новой силой вспыхнул конфликт между Украиной и Венгрией. Украина настаивает на том, чтобы Венгрия отозвала своего консула в Берегово и обещает в противном случае его выслать. В ответ Венгрия пригрозила выслать украинского консула. Противостояние с Венгрией также вынудило украинские власти задуматься над урегулированием вопроса о двойном гражданстве, которое сейчас законодательно запрещено, но этот запрет не предусматривает никаких санкций.

НВ рассказывает о развитии конфликта между Украиной и Венгрией вокруг выдачи венгерских паспортов на Закарпатье.

Консул должен уехать

Сразу же после появления видео выдачи паспортов глава украинского МИДа Павел Климкин заявлял, что, если его подлинность подтвердится, консул Венгрии в Берегово должен будет покинуть Украину. Климкин заявлял, что Венгрия либо сама должна будет отозвать консула, либо его вышлет Украина.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто грозил "зеркальными мерами", если Украина вышлет венгерского консула.

26 сентября Климкин и Сийярто обсудили сложившуюся ситуацию в штаб-квартире ООН.

У штаб-квартирі ООН розпочалася зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини П.Клімкіна та П.Сійярто pic.twitter.com/SiJaGkKoWT — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 26 сентября 2018 г.

После этой встречи Климкин заявил об отсутствия согласия с Сийярто в вопросе выдачи венгерских паспортов.

"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующего решения на днях не произойдет, он [венгерский консул] поедет домой, безусловно", - рассказал украинский министр.

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Климкин добавил, что Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую Конвенцию о консульских сношениях. Кроме того, по его словам, венгерская сторона в своих объяснениях использует риторику, присущую Москве, в частности, говорит о "сознательном преследовании венгерской общины" в Украине.

1 октября Климкин заявил, что Венгрия должна будет отозвать своего консула в Берегово до конца этой недели.

3 октября Климкин заявил на пресс-конференции, что ноту о высылке венгерского консула МИД Украины передаст Будапешту уже 4 октября.

Сийярто в базе Миротворца

29 сентября стало известно, что Петер Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной этого на сайте назвали "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

Главу МИД Венгрии обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины, разжигании и поддержке сепаратистских настроений в Украине, участии в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Информация о Сийярто на сайте Миротворец / Скриншот myrotvorets.center

В МИД Венгрии 1 октября отреагировали на внесение Сийярто в базу Миротворца, заявив, что это свидетельствует о том, что в Украине продолжаются антивенгерские атаки. В венгерском ведомстве подчеркнули, что выдвинутые Миротворцем обвинения в адрес Сийятро, не соответствуют действительности.

"Министра иностранных дел Венгрии не получится запугать, а закарпатские венгры могут и в дальнейшем рассчитывать на Петера Сийярто и его безусловную и решительную поддержку", - говорится в заявлении.

Что делать с двойным гражданством

Несмотря на законодательный запрет, по оценкам украинских властей, не менее чем у сотни тысяч граждан Украины есть второе гражданство. Так как никаких санкций за двойное гражданство украинские законы не предусматривают, привлечь этих людей к какой-либо ответственности нельзя.

3 октября заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что в Украине необходимо законодательно определиться с возможностью введения уголовной ответственности за двойное гражданство.

В этот же день была опубликована статья Климкина для Европейской правды в которой он заявил, что сейчас назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

Признав, что в Украине есть десятки и, возможно, сотни тысяч человек с двойным гражданством, Климкин выразил мнение, что можно найти решение, которое не повредит этим людям, а избавит их от необходимости скрывать двойное гражданство.

Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию

"Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию", - говорится в статье министра.

По словам Климкина, он недавно встречался с канадскими украинцами в Эдмонтоне и многие из них хотели бы наряду с канадским получить и украинское гражданство, это дало бы им возможность приехать и работать в Украине.

В то же время, глава украинского МИДа отметил, что в условиях агрессии России против Украины, проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно.

"Я лично считаю его принципиально неприемлемым. Собственно говоря, именно решение о едином гражданстве в Украине было когда-то принято, прежде всего, как предохранитель от возможного влияния России на только провозглашенную независимую Украину. Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе больше не должно касаться России", - подчеркнул он.

НВ