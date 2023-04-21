От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны Германии

21 апреля, 21:41
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Борис Писториус (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Борис Писториус (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что российская элита начинает отворачивать от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на интервью Писториуса в ток-шоу на немецком телеканале ZDF.

По словам Писториуса, из Москвы ему сообщают о неустойчивом положении Владимира Путина из-за поражений в Украине.

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«Есть много людей из старой номенклатуры, кто отворачивается, но только очень негромко и в кулуарах, так оно и останется», — сказал министр.

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Также Писториус добавил, что теперь техника, которую россияне поднимают со складов, частично находится в плачевном состоянии.

«Это буквально древние танки 1950-х и 1960-х годов», — сказал он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Российская элита Борис Писториус

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