От мобилизации в РФ сбежало уже больше людей, чем задействовали для войны против Украины — британская разведка 29 сентября, 09:05 Среди беглецов преобладают наиболее состоятельные и образованные россияне, отметили в британской разведке (Фото:t.me / VerhniyLars)

По данным британской разведки, за семь дней после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации», произошел значительный исход россиян, которые пытаются уклониться от призыва.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, которые были задействованы Россией в феврале 2022 года.

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Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отметили в разведке.

«В сочетании с теми резервистами, которых все же мобилизуют — внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозгов, скорее всего, будет становиться все более значительным», — говорится в сообщении.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

