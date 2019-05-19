От Британии на инаугурацию к Зеленскому приедет заместитель главы МИД 19 мая, 15:06 604 Цей матеріал також доступний українською tariqahmadbt / Twitter Лорд Тарик Ахмад tariqahmadbt / Twitter

В понедельник, 20 мая, на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от Великобритании приедет министр по делам Содружества и ООН лорд Тарик Ахмад.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании на странице в Twitter.

«Мы высоко ценим решение правительства Великобритании направить в Украину старшего министра МИД Великобритании Тарика Ахмада на инаугурацию Президента Владимира Зеленского 20 мая 2019», — говорится в публикации.

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.

На церемонии инаугурации НАТО будет представлять помощник Генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.

Евросоюз будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.

Церемонию посетят премьер-министр Молдовы Павел Филип, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.

Также посетят церемонию президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.