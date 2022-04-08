«Система донабора работает мощно». Военный эксперт о подготовке резервов ВСУ — интервью 8 апреля, 00:07 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Система отбора резервов, обучение новых сил и получение вооружения для ВСУ в условиях войны против России работают мощно и оперативно, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Михаил Жирохов.

— Давайте сразу начнем с ситуации в Харьковской области и на Востоке, поскольку сейчас это самые болезненные точки, насколько мне понятно с того, что я прочитал по анализу. На что следует обратить внимание?

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— Во-первых, уже очевидно, что россияне готовят масштабное наступление на Донбассе и для этого они туда перебрасывают все войска, которые были выведены из Черниговской, Киевской, Сумской областей. Но те находятся сейчас в плачевном состоянии, их нужно дополнить техникой, личным составом, поэтому для этого им нужно время. И в это время они проводят артиллерийские обстрелы, проводят постоянную бомбардировку Мариуполя, который мешает им начать большое наступление, потому что они планировали, что Мариуполь будет взят до 4 апреля, но этого не получилось.

— Ну они и Киев планировали взять за двое суток, более того, многие иностранные разведки тоже думали, что Киев падет, сейчас им это не кажется. Насколько адекватны украинские возможности по сдерживанию этого наступления и по превращению оккупантов в хороших, то есть 200-х россиян?

— Такие возможности, всего плана Генштаба, понятно, что в открытом доступе нет, но готовится мощная оборона и готовятся контрнаступления на некоторых участках фронта, которые могут существенно уменьшить количество россиян и поддержать нашу оборону именно на Донбассе и в Харьковской области. Потому что боевые действия в Харьковской области ведутся только с одной целью: перерезать коммуникации группировки на Донбассе и взять в окружение, как они любят называть, котел.

— Было сообщение от американских военных о том, что украинские военные уже прошли курс обучения использованию дронов-камикадзе. Насколько быстро наши защитники и защитницы учатся оперировать той техникой и вооружением, которого у них раньше не было? Ибо с одной стороны мы слышим, что по сложным системам нужно недели, а то и месяцы обучения, но есть, наверное, какое-то оружие, которым легче овладевать, как бы вы это описали?

— Надо сказать, что эта группа украинских военных находилась в США еще с осени прошлого года, и они учились на другие беспилотники, на другую технику. Уже с начала войны их стали учить именно этой технике. Поэтому где-то во время активных боевых действий они учились, но это небольшая группа и по оценкам некоторых западных экспертов, которые я поддерживаю, что использовать эти дроны-камикадзе украинская армия сможет уже через два-три дня.

— Даже так, первая сотня их уже доставлена, об этом тоже видел сообщения в открытом доступе, мы не разглашаем военные тайны и секретную информацию. А вообще этот процесс донабора, мобилизации, обучения, потому что в отличие от оккупантов, мы же не бросаем в бой не слаженные подразделения и людей, не прошедших правильную военную подготовку. Насколько эта система, по вашим оценкам, работает и эффективна, возможно, что-то там нужно «допилить»?

— По моим оценкам, эта система работает и работает достаточно мощно, сейчас она меняется, в том смысле, что после удара по полигонам наши мобилизованные находятся в разных местах, они разбросаны по всей Украине. Разумеется, о конкретных географических названиях я говорить не буду, но подготовка идет. Для понимания это мобилизованные Центральной, Западной Украины и те люди, которые в первые дни войны выехали из Киева, Киевской области, из Чернигова, Сум, они находятся на Западной Украине, я имею в виду мужское население. Там они были мобилизованы, потому что каждый мужчина, приезжающий в другой регион, должен за 24 часа стать на военный учет. Вот эти люди мобилизованы и мобилизованы уже две-три недели назад, сейчас они проходят, до сих пор проходят военную подготовку, поэтому Генеральному штабу трудно оперировать какими-то резервами. Мы не россияне и не оккупированный Донбасс, где будем бросать людей без подготовки, без вооружения, поэтому этот процесс идет.

— Я могу подтвердить это на опыте своей семьи: после того как оккупантов начали отбивать от Киева, мой сын, который был санитаром в терробороне там, сейчас поехал на какое-то специфическое тактико-медицинское обучение. Я понимаю, что высвобождаемые ресурсы, даже тех, кто не был мобилизован, а добровольно три дня бродил по военкоматам для того, чтобы его взяли, все равно это не только пребывание на блокпостах, не выполнение терробороновской работы, но и обучение. И оно работает, что действительно вдохновляет. О системах обучения и о том, почему новому приходится учиться и мобилизованным, и тем, кто имел какой-нибудь военный опыт?

— Прежде всего, это западная система активной обороны, то есть понимание того, что у украинской армии нет ресурсов, нет возможностей противостоять российской армии, потому что она достаточно велика. Поэтому формируют небольшие, малые группы с мощным противотанковым вооружением, благодаря западным союзникам, использующим тактику, которая в американских учебниках называется «ударь и беги». Есть оборона, которая находится, которую мы видели, формируется не только ВСУ, но и терроборона, Национальная гвардия. А есть вот такие активные малые группы, и именно на такую активную оборону, не постоянная оборона, а оборона, которая постоянно находится в движении для того, чтобы нельзя было использовать россиянам артиллерию, авиацию. Вот эти группы, имеющие на вооружении противотанковое и еще очень важное противовоздушное вооружение, я имею в виду и Stinger, Starstreak, которые поставляет та же Великобритания, Иглы, находящиеся у нас на вооружении, которые находились на вооружении в той же Германии. Вот это противопоставляем огромным танковым колоннам, которые идут и идут. И к противодействию столь активной обороне россияне оказались не готовы.

— Стоит проанализировать ситуацию на южных фронтах, Херсонская область, там были сообщения об освобождении каких-то небольших населенных пунктов, но существенных движений в ту или иную сторону мы пока не наблюдаем. Или нам ждать сюрпризов, я надеюсь, приятных?

— Да, южное направление сейчас очень закрыто в информационном плане, Генштаб мало дает информации, а вся имеющаяся информация из неофициальных источников. Но там тоже формируется мощная наша группировка и я так понимаю, что в ближайшие дни мы увидим наступление как минимум на Херсон, освобождение Херсона даст очень большие преимущества нашим военным, прежде всего потому, что коммуникации и логистика находящейся под Мариуполем группировки висит именно на Крымском перешейке. Именно на этих дорогах они и идут, поэтому если мои прогнозы будут верны, то освобождение Херсона будет мощным ударом для россиян.

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