Нетаньяху написал личную записку для израильских заложников, которых должны освободить в рамках соглашения с ХАМАС

Люди ждут возвращения израильских заложников в Тель-Авиве, Израиль, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его жена Сара написали личную записку для заложников, которых планируют освободить в понедельник, 13 октября, в рамках мирного соглашения с ХАМАС. Об этом сообщает CNN .

В записке говорится: «От имени всего народа Израиля — добро пожаловать! Мы ждали вас, мы обнимаем вас».

Как отмечает CNN, записка будет входить в набор, который получат все заложники после освобождения.

Согласно с информацией канцелярии премьер-министра Израиля, в наборе также будут одежда, личные вещи, ноутбук, мобильный телефон и планшет.

Ранее военное крыло ХАМАС обнародовало имена 20 живых заложников, которых должны освободить сегодня. Этот список совпадает с израильским.

Обмен запланирован на 08:00 по местному времени (совпадает с киевским). Заложников планируют передать Красному Кресту. The Times of Israel пишет, что первыми пленными, которых освободят, будут Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берманы, Алон Охель, Эйтан Мора и Омри Миран.

Остальных 14 живых заложников отдадут позже из разных районов Газы.

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.