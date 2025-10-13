Автомобили Красного Креста транспортируют израильских заложников после их передачи в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Reuters TV)

Израиль готовится освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, в рамках соглашения с ХАМАС . Об этом сообщает телеканал CNN .

Журналисты посетили тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Сейчас время окончательного освобождения заключенных неизвестно.

CNN стал свидетелем того, как над головой пролетел квадрокоптер, который сбросил листовки с надписью «Мы следим за вами повсюду» и предупреждением для зрителей не выражать «поддержку или принадлежность к террористической организации».

Реклама

На открытках также было большое изображение глаза в центре, рядом с изображениями дронов.

Израильская служба безопасности выпустила две свето-шумовые гранаты за пределами тюрьмы.

Других заключенных, которых удерживают без предъявления обвинений, планируют освободить из тюрьмы Кетциот на юге Израиля и либо перевести в Газу, либо депортировать в Египет.

13 октября группировка ХАМАС передала Израилю 20 заложников. Президент США Дональд Трамп наблюдал за их освобождением с борта самолета Air Force One.

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.