Израиль готовится освободить 250 палестинских заключенных — CNN

13 октября, 12:52
Автомобили Красного Креста транспортируют израильских заложников после их передачи в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Reuters TV)

Израиль готовится освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, в рамках соглашения с ХАМАС. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты посетили тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Сейчас время окончательного освобождения заключенных неизвестно.

CNN стал свидетелем того, как над головой пролетел квадрокоптер, который сбросил листовки с надписью «Мы следим за вами повсюду» и предупреждением для зрителей не выражать «поддержку или принадлежность к террористической организации».

На открытках также было большое изображение глаза в центре, рядом с изображениями дронов.

Израильская служба безопасности выпустила две свето-шумовые гранаты за пределами тюрьмы.

Других заключенных, которых удерживают без предъявления обвинений, планируют освободить из тюрьмы Кетциот на юге Израиля и либо перевести в Газу, либо депортировать в Египет.

13 октября группировка ХАМАС передала Израилю 20 заложников. Президент США Дональд Трамп наблюдал за их освобождением с борта самолета Air Force One.

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Израиль сектор Газа Палестина ХАМАС Израиль-ХАМАС перемирие

