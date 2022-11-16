Освобождение Крыма военным путем маловероятно, но РФ может сама уйти — генерал Милли 16 ноября, 23:26 REUTERS/Tom Brenner (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает маловероятным, что Украина освободит Крым военным путем. Но, по его словам, войска РФ могут уйти с украинского полуострова в результате «политического решения».

Об этом сообщает CNN.

Милли напомнил, что Россия все еще оккупирует около 20% территории Украины.

«Вероятность военной победы Украины, определяемой как изгнание россиян со всей Украины, включая Крым, в ближайшее время, невелика в военном отношении», — сказал Милли.

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Милли добавил, что «возможно политическое решение, когда политически россияне уходят».

«Российским военным действительно плохо. Итак, вы хотите вести переговоры, когда вы в своей силе, а ваш оппонент в слабости. И возможно, может быть, политическое решение будет. Все, что я говорю, это возможность для этого», — сказал он.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.