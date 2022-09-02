«Ментальный перелом». Как россияне отреагируют на освобождение Украиной Херсонской области — политолог 2 сентября, 16:00 Успехи ВСУ на юге вызывают у россиян панику, говорит политолог Игорь Рейтерович (иллюстративное фото) (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович в интервью Радио НВ рассказал, как россияне отреагируют на освобождение Украиной Херсонской области.

«Это действительно будет для них колоссальным ударом, именно учитывая вообще позиционирование этой войны, которую они ведут против Украины, и способности РФ эту войну выиграть», — сказал Рейтерович Радио НВ.

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По словам политолога, если ВСУ освободят Херсонскую область, это нанесет российским властям «колоссальный не только военный, но в том числе имиджевый удар, который, мягко говоря, расшатает основы этой власти, которая сегодня сформирована в России».

«Надо будет уже Путину не просто искать каких-нибудь предателей или, простите, идиотов среди генералитета, ему нужно будет смотреть в том числе и на себя. Потому что та авантюра, которую он начал, заканчивается совсем не так, как они планировали. И этот имиджевый фактор и фактор такого перелома, ментального в известной степени, для нас чрезвычайно важен. Мы должны все делать для того, чтобы он как можно скорее наступил», — подчеркнул он.

По словам Рейтеровича, опосредованным свидетельством того, насколько важен этот перелом, является реакция россиян на события на юге.

«Какая паника начинается и во временно оккупированном Крыму, где есть граждане РФ, как они пытаются оттуда уехать; что мы видим, например, в Белгороде. И вообще — как в пабликах они комментируют все происходящее. Это паника, это страх и огромные сомнения в способности российского руководства удержать ситуацию под контролем. Чем больше у них будет таких мыслей и мотивов, тем лучше будет [для Украины]», — объяснил политолог.

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Натальи Гуменюк, российские оккупанты не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области, поскольку их логистика подорвана.

1 сентября она сообщала, что На юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.

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