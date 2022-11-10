США видят признаки отступления россиян из Херсона — Белый дом 10 ноября, 21:56 США отмечают, что вывод российских войск из некоторых районов не означает, что война в Украине стремится к завершению (Фото:Министерство обороны Нидерландов)

США наблюдает некоторые признаки того, что Россия планируют выводить войска из временно оккупированного Херсона, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что вывод российских войск из некоторых районов не означает, что война в Украине стремится к завершению. Салливан отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев по переговорам со страной-агрессором РФ.

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10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на Херсонском направлении ВСУ за сутки взяли под контроль 12 населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр предупреждала, что у России есть несколько стратегий отвода оккупационных войск из Херсонской области. По ее словам, оккупанты ориентируются на ситуацию и затем принимают решения.