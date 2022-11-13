Бегство оккупантов из Херсона разжигает раскол в Кремле и подрывает доверие к Путину — ISW 13 ноября, 07:30 Вывод оккупационных войск из Херсона разжигает раскол в Кремле (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между военными деятелями и российским диктатором Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что Александр Дугин, которого называют идеологом «русского мира», открыто раскритиковал президента РФ.

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«Он заявил, что Путин, как «самодержавец», «должен спасти свою нацию сам, иначе его ждет судьба «короля дождей» (намекнул, что Путин будет убит, сославшись на Золотую ветвь сэра Джеймса Фрейзера, где говорилось о том, что король был убит, потому что не смог доставить дождь среди засухи)», — объясняют в отчете ISW.

По словам аналитиков, Дугин в то же время приуменьшил роль других лиц.

«Идеолог «русского мира» отметил, что командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение о выходе из Херсона. Дугин подчеркнул, что самодержец не может исправить это отклонение от идеологии одними публичными выступлениями, подчеркнув, что «предел достигнут», — рассказывают в Институте изучения войны.

Также, по данным специалистов, критикуют власти РФ и пропагандисты.

В ISW отмечают, что российские пропагандисты все чаще требуют Кремля и высшего военного командования бросить все силы на войну против Украины.

Один из них — Владимир Соловьев — призвал к полной мобилизации, а также освобождению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

«Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, а громкая атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов», — говорится в публикации.

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь некоторые милблогеры намекнули, что Кремль предал город Херсон, «продав», а другие — что Кремль постоянно сдает свои территории, не спрашивая россиян.

«Они также подвергли сомнению легитимность заявленного 87% уровня поддержки российской аннексии Херсонской области», — подытожили аналитики.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, он отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.